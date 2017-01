Cornélio Notícias

01 · Confraternização Universal

01 · Dia Mundial da Paz

02 · Dia da Abreugrafia

05 · Criação da 1ª Tipografia no Brasil

06 · Dia de Reis

06 · Dia da Gratidão

07 · Dia da Liberdade de Cultos

08 · Dia do Fotógrafo

09 · Dia do Fico (1822)

09 . Dia do Astronauta

14 · Dia do Enfermo

15 . Dia Mundial do Compositor

15 . Dia dos Adultos

20 · Inauguração da Primeira Exposição do Museu de Arte Moderna do RJ - (1949)

20 · Dia do Farmacêutico

21 · Dia Mundial da Religião

24 · Dia da Previdência Social

24 · Dia da Constituição

24 · Instituição do Casamento civil no Brasil

24. Dia Nacional dos Aposentados

25 · Dia do Carteiro

25 · Fundação de São Paulo

25 · Criação dos Correios e Telégrafos no Brasil

27 · Dia da Elevação do Brasil Vice-Reinado (1763)

28 · Dia da Abertura dos Portos (1808)

30 · Dia da Saudade

30 · Dia do Portuário

30 · Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos

30 · Dia da Não violência

31 · Dia do lançamento do 1º Satélite · EUA (1958)

31 . Dia Mundial do Mágico

01 . Dia do Publicitário

02 · Dia do Agente Fiscal

02 · Dia de Iemanjá

05 · Dia do Datiloscopista

07 · Dia do Gráfico

09 · Dia do Zelador

10 . Dia do Atleta Profissional

11 · Dia Mundial do Enfermo

14 · Dia da Amizade

16 · Dia do Repórter

19 · Dia do Esportista

21 · Dia da Conquista do Monte Castelo (1945)

21 · Data Festiva do Exército 23 · Dia do Rotaryano

24 · Promulgação da 1ª Constituição Republicana (1891)

25 · Dia da criação do Ministério das Comunicações

27 · Dia do Agente Fiscal da Receita Federal

27 . Dia Nacional do Livro Didático

02 · Dia Nacional do Turismo

02 . Dia da Oração

03 · Dia do Meteorologista

05 · Dia do Filatelista Brasileiro

07 · Dia do Fuzileiros Navais

08 · Dia Internacional da Mulher

08 . Carnaval

08 · Dia da criação da Casa da Moeda do Brasil

10 · Dia do Telefone

10 - Dia do Sogro

12 - Aniversário de Recife (468 anos) e Olinda (470 anos)

12 · Dia do Bibliotecário

14 · Dia do Vendedor de Livros

14 · Dia Nacional da Poesia

14 · Dia dos Animais

15 · Dia da Escola

15 · Dia Mundial do Consumidor

19 · Dia de São José

19 · Dia do Carpinteiro

19 · Dia do Marceneiro

20 · Início do outono

20 . dia do contador de Histórias

21 · Dia Universal do Teatro

21 · Dia Internacional Contra a Discriminação Racial

21 . Dia Universal do Teatro

21 . Dia internacional da síndrome de down.

22 . Dia Mundial da Água

23 · Dia Mundial da Meteorologia

26 · Dia do Cacau

27 · Dia do Circo

28 · Dia do Diagramador

28 · Revisor

30 . Dia Mundial da Juventude

31 · Dia da Integração Nacional

31 · Dia da Saúde e Nutrição

31 . Aniversário do Golpe Militar - 1964

01 · Dia da Mentira

01 . Dia da Abolição da Escravidão dos Índios - 1680

02 · Dia do Propagandista 02 · Dia Internacional do Livro Infantil

04 · Dia Nacional do Parkinsoniano

07 · Dia do Corretor

07 · Dia do Jornalismo

07 · Dia do Médico Legista

07 · Dia Mundial da Saúde

08 · Dia da Natação

08 · Dia do Correio

08 · Dia Mundial do Combate ao Câncer

09 · Dia Nacional do Aço

10 · Dia da Engenharia

12 · Dia do Obstetra

13 · Dia do Office-Boy

13 · Dia dos Jovens

13 . Dia do Hino Nacional -1º Execução do Hino Nacional Brasileiro -1831

14 · Dia Pan-Americano

15 · Dia da Conservação do Solo

15 · Dia Mundial do Desenhista

15 · Dia do Desarmamento Infantil

16 . Dia da Voz

18 · Dia Nacional do Livro Infantil

18 · Dia de Monteiro Lobato

19 · Dia do Índio

19 · Dia do Exército Brasileiro

20 · Dia do Diplomata

20 . Dia do Disco

21 · Tiradentes

21 · Dia da Latinidade

21 · Dia do Metalúrgico

21 . Dia do Policial Civil

21 . Dia do Policial Militar

22 · Descobrimento do Brasil

22 · Dia da Comunidade luso-brasileira

22 . Dia do Planeta Terra

23 · Dia de São Jorge

23 · Dia Mundial do Escoteiro

23 . Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor

23. Dia Nacional da Educação de Surdos

24 · Dia do Agente de Viagem

24 · Dia Internacional do Jovem Trabalhador

24 . Páscoa

25 · Dia do Contabilista

26 · Dia do Goleiro

26 · Dia da 1ª Missa no Brasil

27 · Dia da Empregada Doméstica

27 · Dia do Sacerdote

28 · Dia da Educação

28 · Dia da Sogra

30 · Dia do Ferroviário

30 · Dia Nacional da Mulher

01 · Dia Mundial do Trabalho

02 · Dia Nacional do Ex-combatente

02 · Dia do Taquígrafo

03 · Dia do Sertanejo

03 . Assinatura da Ata de Constituição do Museu de Arte Moderna RJ - (1948)

03 . Dia Mundial da Liberdade de Imprensa

05 · Dia de Rondon

05 · Dia da Comunidade

05 · Dia Nacional do Expedicionário

05 · Dia do Artista Pintor

05 . Dia do Marechal Rondon

06 · Dia do Cartógrafo

07 · Dia do Oftalmologista

07 · Dia do Silêncio

08 · Dia da Vitória

08 · Dia do Profissional Marketing

08 · Dia do Artista Plástico

08 · Internacional da Cruz Vermelha

08. Dia das Mães

09 · Dia da Europa

10 · Dia da Cavalaria

10 · Dia do Campo

11 · Integração do Telégrafo no Brasil

12 · Dia Mundial do Enfermeiro

13 · Abolição da Escravatura

13 · Dia da Fraternidade Brasileira

13 · Dia do Automóvel

13 . Dia do Zootecnista

14 · Dia Continental do Seguro

15 · Dia do Assistente Social

15 · Dia do Gerente Bancário

16 · Dia do Gari

17 · Dia Internacional da Comunicação e das Telecomunicações

17 · Dia da Constituição

17 . Dia Internacional contra a Homofobia

18 · Dia dos Vidreiros

18 · Dia Internacional dos Museus

19 · Dia dos Acadêmicos do Direito

20 . Ascensão do Senhor

20 · Dia do Comissário de Menores

21 · Dia da Língua Nacional

22 · Dia do Apicultor

23 · Dia da Juventude Constitucionalista

24 · Dia da Infantaria

24 · Dia do Datilógrafo

24 · Dia do Detento

24 · Dia do Telegrafista

24 · Dia do Vestibulando

25 · Dia da Indústria

25 · Dia do Massagista

25 · Dia do Trabalhador Rural

25 . Dia do Vigilante

27 · Dia do Profissional Liberal

29 · Dia do Estatístico

29 · Dia do Geógrafo

30 · Dia do Geólogo

30 · Dia das Bandeiras

31 · Dia do Comissário de Bordo

31 · Dia Mundial das Comunicações Sociais

31 · Dia do Espírito Santo

01 · Semana Mundial do Meio Ambiente

01 · Dia de Caxias

01 · Primeira transmissão de TV no Brasil

01. Dia da Imprensa

03 · Dia Mundial do Administrador de Pessoal

03 · Pentecostes

05 · Dia da Ecologia

05 · Dia Mundial do Meio Ambiente

07 · Dia da Liberdade de Imprensa

08 · Dia do Citricultor

09 · Dia do Porteiro

09 · Dia do Tenista

09 · Dia da Imunização

09 · Dia Nacional de Anchieta

10 · Dia da Artilharia

10 · Dia da Língua Portuguesa

10 · Dia da Raça

11 · Dia da Marinha Brasileira

11 · Dia do Educador Sanitário

12 · Dia do Correio Aéreo Nacional

12 · Dia dos Namorados

13 · Dia de Santo Antônio

13 · Dia do Turista

14 · Dia do Solista

14 · Dia Universal de Deus

17 · Dia do Funcionário Público Aposentado

18 · Dia do Químico

18 · Imigração Japonesa

19 · Dia do Cinema Brasileiro

20 · Dia do Revendedor

21 · Dia da Mídia

21 · Dia do Imigrante

21 · Dia Universal Olímpico

21 · Início do inverno

23 . Corpus Christi

24 · Dia das Empresas Gráficas

24 · Dia de São João

24 · Dia Internacional do Leite

26 . Dia do Metrologista

27 · Dia Nacional do Progresso

28 · Dia da Renovação Espiritual

29 · Dia de São Pedro e São Paulo

29 · Dia do Papa

29 · Dia da Telefonista

29 · Dia do Pescador

01 · Dia da vacina BCG

02 · Dia do Hospital

02 · Dia do Bombeiro Brasileiro

04 · Dia Internacional do Cooperativismo

04 · Independência dos EUA

04 . dia do Operador de Telemarketing

06 · Dia da criação do IBGE

08 · Dia do Panificador

09 · Dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista

10 · Dia da Pizza

12 . Dia do engenheiro Florestal

13 · Dia do Engenheiro de Saneamento

13 · Dia do Cantor

13 · Dia Mundial do Rock

14 · Dia do Propagandista de Laboratório

14 · Dia da Liberdade de Pensamento

15 · Dia Nacional dos Clubes

16 · Dia do Comerciante

17 · Dia de Proteção às Florestas

19 · Dia da Caridade

19 · Dia Nacional do Futebol

20 · Dia do Amigo e Internacional da Amizade

20 · Dia da 1ª Viagem à Lua (1969)

23 · Dia do Guarda Rodoviário

25 · Dia de São Cristóvão

25 · Dia do Colono

25 · Dia do Escritor

25 · Dia do Motorista

26 · Dia da Vovó

27 · Dia do Motociclista

28 · Dia do Agricultor

01 · Dia Nacional do Selo

03 · Dia do Tintureiro

03 . Dia do Capoeirista

05 · Dia Nacional da Saúde

08 · Dia do Pároco

11 · Dia da Televisão

11 · Dia do Advogado

11 · Dia do Estudante

11 · Dia do Garçom

11 . Dia Internacional da Logosofia

11 . Dia dos Advogados

12 · Dia Nacional da Artes

13 · Dia do Economista

14. Dia do Cardiologista

14 . Dia dos Pais

15 · Assunção de Nossa Senhora

15 · Dia da Informática

15 · Dia dos Solteiros

16 . Dia do Filósofo

19 · Dia do Artista de Teatro

19 · Dia Mundial da Fotografia

20 . Dia dos Maçons

22 · Dia do Folclore

22 . Dia do Supervisor Escolar

23 · Dia da Injustiça

24 · Dia da Infância

24 · Dia dos Artistas

24 · Dia de São Bartolomeu

25 · Dia do Feirante

25 · Dia do Soldado

27 · Dia do Corretor de Imóveis

27 · Dia do Psicólogo

28 · Dia da Avicultura

28 · Dia dos Bancários

29 · Dia Nacional do Combate do Fumo

31º · Dia da Nutricionista

01 · Início da Semana da pátria

01 · Dia do Profissional de Educação Física

02 · Dia do Repórter Fotográfico

03 · Dia do Guarda Civil

03 · Dia do Biólogo

05 · Dia Oficial da Farmácia

05 · Dia da Amazônia

06 · Dia do Alfaiate

06 · Oficialização da letra do Hino Nacional

07 · Independência do Brasil

08 · Dia Internacional da Alfabetização

09 · Dia do Administrador

09 · Dia do Médico Veterinário

09 · Dia da Velocidade

10 · Fundação do 1º Jornal do Brasil

12 . Dia do operador de rastreamento

14 · Dia da Cruz

14 · Dia do Frevo

15 . Dia do Cliente

16 · Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio

17 · Dia da Compreensão Mundial

18 · Dia dos Símbolos Nacionais

19 · Dia de São Geraldo

19 · Dia do Teatro

20 · Dia do Funcionário Municipal

20 · Dia do Gaúcho

21 · Dia da Árvore

21 · Dia do Fazendeiro

21 . Dia da Luta Nacional das Pessoas com Deficiências

22 · Data da Juventude do Brasil

22. Dia do Contador

23 · Início da primavera

23 · Dia do Soldador

23. Dia do Técnico Industrial e do Técnico em Edificações

25 · Dia Nacional do Trânsito

26 · Dia Interamericano das Relações Públicas

26. Dia Nacional do Surdo

27 · Dia de Cosme e Damião

27 · Dia do Encanador

27 · Dia Mundial de Turismo

27. Dia Nacional do Idoso

28 · Dia da Lei do Ventre Livre

29 · Dia do Anunciante

29 · Dia do Petróleo

30 · Dia da Secretária

30 · Dia da Navegação

30 · Dia Mundial do Tradutor

30 · Dia Nacional do Jornaleiro

01 · Dia Internacional da Terceira Idade

1º · Dia de Santa Terezinha

1º · Dia do Vendedor

1º · Dia Nacional do Vereador

03 · Dia Mundial do Dentista

03 · Dia do Petróleo Brasileiro

03 · Dia das Abelhas

04 · Dia da Natureza

04 · Dia do Barman

04 · Dia do Cão

04 · Dia do Poeta

04 · Dia de São Francisco de Assis

05 · Dia das Aves

05 · Dia Mundial dos Animais

07 · Dia do Compositor

08 · Dia do Nordestino

09. Dia do Açougueiro e profissionais do setor

10 · Semana da Ciência e Tecnologia

10 · Dia Mundial do Lions Clube

11 · Dia do Deficiente Físico

11 · Dia do Teatro Municipal

12 · Dia de Nossa Senhora Aparecida

12 · Dia da Criança

12 · Dia do Atletismo

12 · Dia do Engenheiro Agrônomo

12 · Dia do Mar

12 · Dia do Descobrimento da América

12. Dia do Corretor de Seguros

12. Dia Nacional da Leitura

13 . Dia do Terapeuta Ocupacional

13 · Dia do Fisioterapeuta

14 · Dia Nacional da Pecuária

15 · Dia do Normalista

15 · Dia do Professor

16 · Dia Mundial da Alimentação

16 · Dia da Ciência e Tecnologia

16. Dia do Anestesiologista

17 · Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira

17 · Dia do Eletricista

18 · Dia do Médico

18 · Dia do Estivador

18 · Dia do Securitário

18 · Dia do Pintor

19 . Dia do Profissional da Informática

20 . Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo

20 . Dia do Arquivista

21 · Dia do Contato

21 . Dia Nacional do Economista Doméstico

23 · Dia da Força Aérea Brasileira e do Aviador

24 · Dia das Nações Unidas – ONU

25 · Dia da Democracia

25 · Dia do Dentista Brasileiro

25 · Dia do Sapateiro

28 · Dia de São Judas Tadeu

28 · Dia do Funcionário Público

29 · Dia Nacional do Livro

30 · Dia do Balconista

30 · Dia do Comerciário

30 . Dia do Fisiculturista

31 · Dia Mundial do Comissário de Vôo

31 · Dia das Bruxas - Halloween

31 . Dia da Reforma Luterana

01 · Dia de Todos os Santos

02 · Dia de Finados

03 · Dia do Cabeleireiro

03 · Instituição do Direito e Voto da Mulher (1930)

04 · Dia do Inventor

05 · Dia da Ciência e Cultura

05 · Dia do Cinema Brasileiro

05 · Dia do Radioamador e Técnico Eletrônica

05 . Dia Nacional do Designer

07 . Dia do Radialista

08 · Dia Mundial do Urbanismo

08 . Dia do Radiologista

09 · Dia do Hoteleiro

10 · Dia do Trigo

11 · Dia do Soldado Desconhecido

12 . Dia do Diretor de Escola

12 · Dia do Supermercado

14 · Dia Nacional da Alfabetização

15 · Proclamação da República

16 · Semana da Música

17 . Dia da Criatividade

18 . Dia do Conselheiro Tutelar

19 · Dia da Bandeira

20 · Dia do Auditor Interno

20 · Dia Nacional da Consciência Negra

20 . Dia do Esteticista

20 . Dia do Biomédico

21 · Dia da Homeopatia

21 · Dia das Saudações

22 · Dia do Músico

25 · Dia Nacional do Doador de Sangue

27 . Dia do Técnico da Segurança do Trabalho

28 · Dia Mundial de Ação de Graças